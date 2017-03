- Vi har tre kjønn, bruk dem

Det var i forbindelse med arbeidet med klart språk i Skaun kommune at rådgiver på personal, Helen Hol, og leder på Servicekontoret Gunnhild Landrø i torsdagens kommunestyremøte ga en klar melding til politikerne i kommunen.

- Når man har brukt samme teksten i vedtaksbrev i fem-ti år så sitter det litt langt inne hos folk å gjøre noe med det, men nå er vi i gang. Men vi vil at dette ikke bare skal gjelde de ansatte i kommunen. Dere som politikere må gjerne også lære dere å bruke et klart språk, sa Landrø og sørget samtidig for å dele ut buttons med "Klart språk"-logo til alle representantene.

Kommunen har nå utarbeidet en egen "Klart språk"-profil som fredag morgen skulle bli delt ut til alle ansatte etterhvert som de kom på jobb. SV-representant Espen Tørseth var svært fornøyd med prosjektet, og kom samtidig med et lite språkpolitisk innspill.

- Jeg merker meg at dere oppfordrer til å skrive bokmål i stedet for riksmål. Det er bra! Vi har tre kjønn i språket vårt, og de må brukes, sa Tørseth.

Til ST utdyper han gjerne hvorfor han vil riksmål til livs.

- Det er ikke noe galt med riksmål hvis man bor på Oslo vest. Men vi er trøndere, og når vi snakker bruker vi tre kjønn. Vi sier boka, mora, bygninga.

- Så det er hunkjønnet som mangler?

- Ja. Det skyldes nok påvirkining fra media. Vi har mange ubevisste journalister som ikke er opptatt av språk. Men det er nynorsk og bokmål som er godkjente rettskrivningsformer. Riksmål er en dialekt, spør du meg.

Han synes det er bra at kommunen er seg sitt ansvar bevisst når det gjelder språk.

- Vi er jo en servicebedrift. Et godt og forståelig språk er viktig for å gjøre seg forstått, og for at mottakeren skal føle seg tatt på alvor. Det er et tegn i tiden at vi ikke er så opptatt av hvordan vi uttrykker oss, med flytende skiller mellom muntlig og skriftlig, sier Tørset.

- Hva med politikerne?

- Vi kunne godt hatt et slikt språkkurs vi også. Det er viktig at vi uttrykker oss tydelig fra talerstolen. Som norsklærer er jeg opptatt av dette hver dag, sier Tørset.