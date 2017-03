Vil bygge bolig i LNF-område

Skaun kommune har sendt en dispensasjonssøknad om bygging av bolig i et LNF-område (område avsatt til landbruk, næring og fritidsformål i kommuneplanens arealdel) ut på høring.

Det er Selbuhus Industrier AS som har søkt om dispensasjon på vegne av Bjørn Liaklev fra kommuneplanens arealdel for bygging av nytt hus etter at det gamle er revet på eiendommen Skogly sør for Børsa sentrum. Søknaden i sin helhet går ut på at det er ønskelig å rive eksisterende bolig på eiendommen og oppføre en ny bolig på stedet, med noe utvidelse av det bebygde arealet.

Rådgiver i Skaun kommune, Svein Ivar Espås skriver i høringsnotatet at kommunen i utgangspunktet ikke er negativ til at det eksisterende bygget rives og at det bygges et nytt med omtrent samme fotavtrykk som det eksisterende, da dette ikke vil endre karakter på eiendommen slik den foreligger i dag.