Kan slippe å koble seg til avløpsnettet

Forrige uke vedtok kommunestyret i Skaun retningslinjer for krav om tilkobling til offentlige avløpsanlegg.

Der ble det åpnet for at man kan søke om fritak fra tilkoblingsplikten dersom de totale investeringskostnadene med privat stikkledning for avløp overstiger et beløp tilsvarende en og en halv ganger grunnbeløpet i folketrygden per boenhet. Grunnbeløpet ver per 1. mai 2016 på 92 576 kroner.

En søknad om fritak fra tilkoblingsplikten på grunn av særlige hensyn vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle.

En søknad om fritak fra tilkoblingsplikten skal inneholde tilbud fra minimum to entreprenører/rørlegger med anslått kostnad for tilkoblingen, skisse som viser vurdert tilkobling, beskrivelse av eventuelle spesielle forhold og dokumentasjon av alternativ løsning.