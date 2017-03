Vil opprette næringsråd

Det var i forbindelse med Skaun kommunestyres behandling av strategisk næringsplan for trondheimsregionen at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV la fram forslag om å vurdere opprettelse av et næringsråd i kommunen.

- Det er viktig at det ikke bare er formannskapet som næringsutvalg som er med og utvikler handlingsplanene. Det er viktig å ha med næringslivet også. Næringsforeningen har ytret at de ønsker å være med og legge fram ideer. Vi har sett på muligheten til å lage et næringsråd der representanter fra formannskapet og næringslivet kan møtes og komme med ideer til en slik handlingsplan, sa Even Landrø (Sp).

Han viste til at det vil være mulig å hente midler til et slikt råd fra kommunens næringsutviklingsfond.

Rådmann Jan-Yngvar Kiel orienterte om at administrasjonen allerede var i ferd med å vurdere nettopp et slikt råd.

- Vi fra rådmannens side ønsker at det legges til rette for en dialog med næringslivet om disse tingene, sa Kiel.