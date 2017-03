Fant vikinggrav på eiendommen

Sør-Trøndelag fylkeskommune har meddelt Tor Stamnsve at han har et automatisk fredet kulturminne på eiendommen Leraanden Østre i Buvika.

Det var i fjor at det ble meldt inn funn av to skålspenner på eiendommen. Spennene ble funnet med metallsøker, og funnet består av en type spenner som kvinner i vikingtiden brukte til å feste forstykket på kvinnedrakten. Slike spenner skal være vanlig som gravgods i vikingtiden, og der de opptrer parvis er det fordi de høyst sannsynlig stammer fra en kvinnegrav som fortsatt ligger under overflaten.

I tillegg til at graven er automatisk fredet, er det også fredet en sikringssone i et fem meter bredt belte rundt ytterkanten av gravminnet, bortsett fra i den østre halvdelen der denne sonen er klippet mot en eksisterende veg.

Fylkeskommunen opplyser om at det ikke er tillatt med noen form for inngrep i gravminnet eller i sikringssonen, og heller ikke andre tiltak i omgivelsen som kan ha uheldig innvirkning på gravminnet. De ber også om at tiltak i hele strekningen sør for gravminnet utføres med forsiktighet, ettersom kartfestingen av graven er noe omtrentlig.