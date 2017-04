Får ikke rive på Børsøra

|Skaun kommune har gitt Kirsten Folstad Stamnsve og Torleif Stamnsve avslag på søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdal for å kunne rive et hus på Børsøra.

I søknaden om dispensasjon skriver eier at huset er i dårlig tilstand etter flere tiår uten vedlikehold. Eier skriver at de er villige til å bygge en ny tilnærmet kopi av det gamle huset.

Det ble i 2002 gitt tillatelse til å bygge en ny fullverdig bolig med en forbindelse til det gamle huset. Vilkåret for byggingen var at eksisterende hus skulle restaureres på en nennsom måte, med mest mulig bevaring av det originale eksteriøret, innen en treårsperiode, og at det etter hvert skulle bli en del av hele anlegget.

«Dette vilkåret er ikke oppfylt», skriver kommunens saksbehandler Sunniva Fonn.

Det ble holdt befaring på eiendommen i slutten av mars, med antikvarer fra Sør-Trøndelag fylkeskommune. Ifølge Fonn ble det avtalt på befaringen at bygningen skal istandsettes. Fonn viser til at fordelen eier har av å rive den bevaringsverdige bygningen ikke er større enn fordelene ved bevaring ved restaurering.

«Hensynet i formålsbestemmelsen vil bli vesentlig tilsidesatt dersom det gis dispensasjon for riving», skriver Fonn.