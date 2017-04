Må lage nok p-plasser

Skaun kommune har avslått en søknad fra Norbygg AS om dispensasjon fra parkeringsbestemmelsene i kommunens arealplan. Søknaden gjelder en boligeiendom på nordsiden av Kjerkhaugen, rett sør for Fv 800, som er omfattet av reguleringsplan Kirkeområdet Buvika. Kommuneplanens arealdel for dette området stiller krav om to biloppstillingsplasser er boenhet.

«Hensynet bak bestemmelsen om parkeringsdekning er at parkering for beboere og besøkende skal dekkes på egen grunn. Parkeringsdekningen skal være tilstrekkelig slik at man unngår villparkering. Dette hensynet er spesielt viktig da fylkesveg 800 er omkjøringsveg ved stengning av E39. Etter vår vurdering er ikke 6 parkeringsplasser tilstrekkelig til å dekke parkeringsbehovet til en seksmannsbolig på denne eiendommen», skriver saksbehandler Andrea Stene ved teknisk kontor.