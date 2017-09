Støtter korkonsert

Koret Våren er innvilget støtte på 12.000 kroner av Skaun kommune for gjennomføring av konserten Autumn spirituals 22. oktober.

«Kultur, fritid og frivillighet verdsetter den rollen våre kor har som kulturformidlere i egen kommune. Vi ser at korene fyller en viktig rolle, og at deres prosjekter skaper engasjement både blant publikum og egne medlemmer», skriver enhetsleder Edvin Langmo og fagleder for kultur Steinar Haugen i tildelingsbrevet, og ønsker samtidig koret lykke til med oppstart av ny sesong og med høstens store satsing.