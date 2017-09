Spyling og pluggkjøring av vannledninger

Denne uka og neste uke vil Skaun kommune gjennomføre spyling og pluggkjøring av hovedvannledningene til Rossvatnet vannverk. Kommunen varsler at vannet vil bli redusert og til tider borte mens arbeidet pågår, og at det også kan bli grumsete under og i etterkant av spylingen. Kommunen anbefaler samtidig at det i tidsrommet mellom 23.00 og 05.00 ikke benyttes vaskemaskiner eller oppvaskmaskiner, og at alle kraner holdes stengt.