Blodig på biblioteket

Har de kongelige blått blod? Hvilken farge har blodet til en blekksprut? Og hva med insektene?

Det kan man få svar på hvis man tar turen til Skaun folkebibliotek lørdag formiddag. Der forteller Jostein Halgunset fra NTNU om det fantastiske blodet vårt.

Arrangementet er en del av serien «En smal sak», og passer best for barn mellom 6 og 10 år, opplyser biblioteksleder Elin Berge. Hun kan også friste med muligheten for å studere ekte blod i mikroskopet.