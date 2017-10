Skaun

Flere innbyggere i Buvika opplevde mandag denne uka at vanntrykket ble redusert eller at vannet ble helt borte. Noen fikk også misfarget vann. Ifølge kommunen skyldtes det hele en «uforutsett hendelse» der de måtte stenge eller delvis stenge vannet. De understreker at det ikke hadde noe med spyling og vedlikehold å gjøre, og at de involverte i så fall ville blitt varslet i forkant.