Skaun

Navnekomiteen i Skaun har foreslått at man går bort fra å kalle den nye parkeringsplassen i Eggkleiva for «Eggkleiva Park and ride». Navnekomiteen foreslår istedet å kalle p-plassen for «Laugen parkering».

«Laugen er eit innarbeidd namn på dette området, jfr. for eksempel tidlegare butikkdrift, der Samvirkelaget heitte Laugen», skriver navnekomiteen i et brev til Skaun kommune.