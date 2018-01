TV-kjendis til Børsa samfunnshus

Skaun

I en pressemelding fra kasserer og webansvarlig hos Skaun Jeger- og Fiskeforening, Sturla Haugum, får vi vite at hele 206 gjester møtte opp da de inviterte til foredragskveld med Jens Kvernmo.

Jordnær og trivelig

Kvernmo er kjent fra TV-program som «Vinterdrømmen» og «Alene», og fortalte om bakgrunnen sin, lidenskaper, drømmer, og livsstil, og salen brøt ut i latter mer enn én gang, takket være Kvernmos humor og sjarm.

Ifølge Haugum, fremsto Kvernmo «som en jordnær og trivelig fyr fra nabolaget, som har tatt lysten til å være ute i naturen opp på et høyere nivå».

I tillegg til Kvernmo, hadde Skaun JFF fått samarbeidspartner Intersport Oti til å komme for å vise frem saker og ting av det nyeste innen turutstyr. Toyota Hell Bil på Orkanger var også til stede, og viste frem modellene for dem som gjerne ferdes litt utenfor hovedveiene, nemlig Toyota HiLux og Toyota Land Cruiser. Hundeavdelinga i Skaun JFF stilte også med egen salgsstand for hundefôret som Norges Jeger- og Fiskeforbund har samarbeidsavtale om.

Ble overrasket av banken

Sparebank1 Børsa var også på plass, representert ved Monica Finnanger Offerdal, og hun hadde en overraskelse på lager. Avdelingen i Børsa hadde tidligere fått 15 000 kroner til disposisjon fra sentralt hold, for å gi til et veldedig formål. Stemningen i salen steg da det ble klart at de hadde bestemt seg for å gi halvparten til Skaun JFF, og den andre halvparten til Jens Kvernmo.

Ifølge pressemeldingen, var det tydelig at Kvernmo ble rørt av omtanken, men det virket som han gikk og grublet på noe mens han fortsatte foredraget sitt.

Har det han trenger

Etter kort tid avbrøt han programmet og annonserte at han ønsket å gi pengene videre til en lokal ungdom fra distriktet som han hadde hørt om tidligere om kvelden. Denne ungdommen var en spirende villmarking, og Kvernmo kjente gjerne igjen seg selv i noe hos denne gutten.

– Jeg har alt utstyret jeg trenger, sa Kvernmo, og ville heller at gutten skulle bruke pengene til å gjøre virkelighet ut av drømmene sine.

Det hører med til historien at dagen etter foredraget, mottok Skaun JFFs formann, Knut Egil Werkland, en e-post fra guttens mor, hvor de fikk vite at han ønsket å gi pengene videre til dem, slik at de kunne arrangere flere ting for ungdom.

Foreningen ble svært glade og takknemlige for støtten og engasjementet, både fra gutten, Sparebank1, Jens Kvernmo, kommunens kulturenhet, og andre lokale krefter.