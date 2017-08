Jakttid og trening

John Øystein Berg fra Snillfjord er en aktiv fotograf, og har nå sendt oss disse bildene av spurvehaukene rundt fôringsplassen hans.

– Dette er en artig tid for en fotograf, forteller han til ST.

Spurvehaukene trener seg opp ved å jage skjærer rundt fôringsplasser og slikt. Det kan gå heftig for seg, men skjæra er tøff og tåler en trøkk.

– Jeg har aldri opplevd at haukene har tatt skjæra, men det har vært nære på noen ganger, sier han videre, før han fortsetter med å fortelle at han tror dette er for å lære haukebarna å navigere, samt at de skal få hurtigheten til å fange små spurver.

For i all hovedsak er det nettopp ungene som trener, men foreldrene er aldri langt unna, og de følger med.

Haukeungene kan også jage hverandre, og leke seg dagen lang.

– Nå har jeg også mange spurver rundt huset, siden jeg fôrer dem godt. Det er nok også en årsak til at jeg har så mange spurvehauker, avslutter den lystige fotografen fra Berg i Snillfjord.