Svindlere tar titusener for små jobber

Fra lensmannskontoret kommer det en advarsel til publikum om å utvise forsiktighet ved kontakt med personer som tilbyr håndverkstjenester.

- Få klarhet i hvem du snakker med, ikke inngå en avtale om arbeid uten å avtale pris på forhånd, sier Arnt Johansen ved Orkdal lensmannskontor.

I løpet av forrige uke har tre menn reist rundt og kontaktet både private og bedrifter for å tilby håndverkstjenester av ulike slag. Basert på virksomheten har politiet allerede mottatt én anmeldelse.

Tar høy betaling

- Det er tre menn som har operert sammen. De tilbyr håndverkstjenester, og etter utført jobb krever de betaling som ikke står i forhold, sier Johansen.

Han sier at det er snakk om flere titusener for et lite stykke arbeid.

- Beløpene er påfallende høy i forhold til tidsbruk og mengden av arbeid som er utført. De oppsøker private, bedrifter og foretak de vet kan ha behov. De er flinke til å snakke for seg.

Johansen oppfordrer folk som har vært i kontakt med disse mennene til å ta kontakt.

- Vi samler alle saker vi har og sender til Oslo politidistrikt. Vi ønsker at de som har møtt på disse tar kontakt, sier han.

Oslo politidistrikt tok kontakt med lensmannskontoret etter at de så at mennene opererte i distriktet.

Domfelt før

Politiet vet at de oppholdt seg på Orkanger frem til midten av forrige uke, men de vet ikke hvor de er nå. De er ikke bostedsregistrert i Trøndelag.

Det er snakk om tre menn fra midten av 20-årene til midten av 40-årene. De er registrert med bedrageri- og vinningssaker over hele landet.

De tre mennene politiet har kunnskap om er norske statsborgere, og den ene er domfelt flere ganger for ulike forhold, blant annet bedrageri.

Politiet i Orkdal har ingen informasjon om at de har utøvd vold i Trøndelag. Men de vil gjerne snakke med alle som har erfaring med mennene, både de som er forsøkt svindlet, eller om det er flere som er utsatt for svindel.