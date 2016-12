Aakerholm tar over

I fjor var det Thomas Eggan som fungerte som hovedtrener for Svorkmo og hadde Gøran Aakerholm som spillende assistenttrener. Foran årets sesong gjorde Eggan det klart at han ikke fortsetter og dermed tar Aakerholm over roret. Med seg som assistent får han Sindre Tøndel.

Aakerholm hadde spilt en rekke sesonger for Orkla i 3. divisjon før han bestemte seg for å gå til Svorkmo på grunn av en lei skadehistorikk.

Ingen målsettinger

Svorkmo hadde en god sesong i fjor hvor de blant annet slo avdelingsvinner Orkanger både hjemme og borte. Laget endte til slutt på en sterk 3. plass og beholdt dermed plassen i årets 5. divisjon. Foreløpig har ikke den nye treneren satt noen målsettinger for laget.

- Jeg tok en runde med spillerne for litt siden og det er ikke noen som var med på førstelaget i fjor som slutter. Vi har ikke hatt et skikkelig spillermøte enda, så foreløpig har vi ikke satt oss noen målsettinger, sier Aakerholm.

Sterk avdeling

På grunn av endringene i seriesystemet, vil årets 5. divisjon være en god del forsterket fra i fjor, med en rekke 4. divisjonslag fra fjoråret.

- Det blir en langt tøffere 5. divisjon i år. Det blir artig med bare tøffe kamper, så slipper vi å møte de svake lagene som holder et langt lavere nivå, sier Aakerholm.

Foreløpig er det ikke gjort noen nye signeringer.

- Vi jobber i øyeblikket med noen navn, som vi håper vil være med oss kommende sesong, men ingenting er klart enda, sier den nye Svorkmo-treneren.

Utrygt for 2. laget

I fjor klarte Svorkmo å stille to seniorlag (5. divisjon og 6. divisjon), samt gjennomføre en sesong med et nyoppstarta juniorlag.

- Ganske imponerende at en klubb som Svorkmo klarte å stille to seniorlag og et juniorlag som vi gjorde i fjor, men nå spøker det litt for andrelaget. Vi må høre litt om hvor mange som blir med videre før vi tar en beslutning om vi skal ha andrelag. Men juniorlaget blir med også i år. Der har det kommet inn flere nye spillere og det er veldig positivt, sier Aakerholm.

