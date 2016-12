Grimsbø får Olavstatuetten

Kari Aalvik Grimsbø kom nylig hjem etter nok et EM-gull med det norsk landslaget i håndball. Igjen var hun en avgjørende faktor for at håndballandslaget nok en gang kunne hente hjem et internasjonalt trofe. Olavstatuetten blir ikke utdelt hvert år og når Kari nå for prisen er det to år siden noen har blitt funnet verdig.

- Dette var veldig overraskende. Når jeg får Olavstatuetten, så er det en bekreftelse på at folk følger med på det jeg gjør og setter pris på det, sier Grimsbø til Adresseavisen.

I juryens begrunnelse står det blant annet:

«Ingen norsk jente har vunnet flere internasjonale titler i håndball enn Kari Aalvik Grimsbø. Gjentatte ganger har hun personliggjort begrepet «levende vegg». I sommer ble hun kåret til OLs beste keeper, som hun ble i 2012, og i det nettopp avsluttede EM spilte hun en avgjørende rolle i finalen. I VM-finalen mot Nederland i 2015 hadde hun en redningsprosent på over 50. Karis prestasjoner rekker.»

«Juryen er litt gjerrig når det gjelder å dele ut statuetten til utøvere i lagidretter, fordi den normalt deles ut til utøvere i individuell idrett. De lagspillerne som får den må stå frem med ekstraordinære prestasjoner, som forbilder eller som pionerer. Tidligere har Sissel Buchholt, Trine Haltvik og Marit Malm Frafjord fått den blant våre mange, dyktige håndballjenter.»

«Det er ikke bare den forbløffende reaksjonsevnen og den høye redningsprosenten som imponerer ved Kari Aalvik Grimsbø. Vi har nettopp vært gjennom et mesterskap der vi som TV-seere har kunnet observere det nære samarbeidet mellom jevnbyrdige norske keeperne som konkurrerer om plassen på laget. De støtter, gir råd og gleder seg med hverandre når de lykkes. For meg ser det ut som alle på dette laget skaper ny energi gjennom gleden ved å lykkes. Keeperne er intet unntak, det er da det slår meg at målvakter - og utespillere for den saks skyld - i andre idretter, kan ha mye å lære av Kari Aalvik Grimsbø og Silje Solberg.»

Adresseavisen deler ut Olavstatuetten. Utmerkelsen deles ut bare når en kandidat har gjort seg verdig. Tid og sted for selve utdelingen er ikke bestemt.