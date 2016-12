Røen fortsetter som Orkla-trener

Orkla har holdt på lenger enn vanlig for å få på plass trenerteamet til Orkla kommende sesong, men nå begynner de aller fleste brikkene å falle på plass. Ikke overraskende tar Arnstein Røen en ny sesong som trener etter at han i fjor tok laget til regionserien. Reinert Aakerholm som også var en del av trenerteamet på seniorsiden blir med videre. Nytt i årets trenerteam er det at Steinar Gjersvoll blir spillende assistenttrener.

- Nå er nesten alt på plass. Det er klart at Arnstein fortsetter som hovedtrener og han får med seg Steinar som assistent. Han skal først og fremst være spiller, men blir også delvis med på trenersiden. I tillegg jobber vi med å få på plass en trener til, sier sportslig leder Erlend Ysland.

Tok seg tid

Røen gikk noen runder med seg selv før han valgte å fortsette.

- Det er aldri noe gunstig å ta avgjørelsen rett etter sesongslutt. Jeg sa til Erlend at vi kunne avvente litt og sjå på muligheten for å styrke trenerteamet slik at jeg og Reinert kunne avlastes litt. Nå har vi fått med Steinar som selv har ytret ønske om være litt mer med som trener og det er vi veldig positiv til. I tillegg håper vi kanskje å få inn enda en person i trenerteamet, men vi må se litt an hvor stor senior- og juniorgruppen blir, sier Røen.

Eggens rolle

Orkla har drøyd en stund med å offentliggjøre trenerteamet fordi Nils Arne Eggens rolle inn mot kommende sesong har vært litt usikker.

- Nils Arne sin helse har vært varierende i høst og vi har derfor avventet med å se hva slags rolle han skulle ha kommende sesong. Vi har hatt flere samtaler med Nils og nå ser det ut som han er på bedringens vei og kommer mest sannsynlig til å ha en ganske lik rolle som han hadde i fjor, sier Ysland.

Eggen hadde i fjor en rådgivende rolle i klubben.

- Nils kommer til å bli med så mye han får til. Det er ikke tvil at han ønsker å bli med, så får vi se hvor mye han blir med på feltet. I fjor sommer var han med en god del, sier Røen.

Fornøyd med oppsettet

Orkla leverte en god sesong i fjor, men klarte ikke å gjøre noe med Kolstad som vant avdelingen. Orkla hadde få problemer med å sikre seg en av de fem plassene som ga plass i den kommende regionserien. Laget scoret 100 mål og tapte ikke en eneste kamp på hjemmebane. Kommende sesong blir nok langt tøffere, når Orkla skal møte en rekke lag som spilte 2. divisjon i fjor.

Røen er godt fornøyd med oppsettet for regionserien og ser ikke mørkt på at det kan bli et par lange borteturer.

- Jeg mener vi var forholdsvis heldig, selv om det blir tre turer til Nordland. Vi har mindre reisebelastning enn vi hadde i 2015-sesong. Da hadde vi syv lange borteturer. Spillerne sier selv det er det samme om det Tynset eller Mosjøen de skal møte. Hele dagen går med til kamp uansett, sier Røen.

Mister et par spillere

Til kommende sesong har de fleste spillerne annonsert at de vil fortsette, men Sindre Tørseth Valø og Øystein Berdal skal i militæret. Valø kan brukes om han kommer til Ørland, mens det er mindre sannsynlig at Berdal blir med kommende sesong. Orkla har foreløpig ikke hentet inn nye spillere, men Røen er ikke bekymret av den grunn.

- I fjor mistet vi også flere spillere og det har vi gjort stort sett hver sesong. Likevel har vi utviklet oss. Det som er gledelig å se er at juniorene som da får sjansen klarer å ta steget. Både Øystein og Sindre var spillere som knapt spilte foran årets sesong, men ble likevel viktige spillere. Jeg tror vi får opp flere juniorer som kan ta steget, sier Røen.

Har ambisjoner

Årets regionserie blir som kjent langt tøffere enn fjorårets 3. divisjon. Røen tror likevel Orkla kan slå godt fra seg.

- Vi tenker mer offensivt enn å unngå nedrykk, men jeg tror ikke vi vil være i toppen første året. Om vi får flyt og klarer å heve bunnivået som vi gjorde i inneværende sesong, så kan vi klare å være litt opp i der. Jeg tror nok kanskje Stjørdals-Blink er favoritten i årets avdeling, sier Røen.

Orkla har i år juniorlag i 0. divisjon og seniorlaget i regionserien (3. divisjon) og kretsserien (4. divisjon) og har dermed en attraktiv utviklingsarena. Men det er ikke like lett å hente seniorspillere til klubben.

- Vi ser at vi er attraktive på juniorsiden, men vi kan ikke ta inn alle som ønsker å spille for oss, vi må også ta vare på de vi allerede har. Derfor prøver vi å kartlegge hvem som har ambisjoner og vil utvikle seg. På seniorsiden prøver vi å få inn spillere som kan utfordre de beste spillerne vi har, men det er ikke alltid like enkelt for de spiller som oftest 2. divisjon i Trondheim og noen av de får betalt også, sier Røen.