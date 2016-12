Åpnet heisen på Nerskogen

Onsdag klokken 11 ble skiheisene i Nerskogen skisenter satt i drift for første gang i år. Sesongåpningen ble utsatt fra 2. juledag på grunn av dårlig vær, men nå er det nypreparerte løyper i bakkene.

Siden år 2000 har skisenteret klart å holde bakkene åpne for publikum. 7,5 kilometer nedfartsløyper og en egen nedfart på 1,2 kilometer for kjelkekjøring ligger klart for hyttefolket og andre besøkende på Nerskogen.

De varierende værforholdene gjør at skisenteret vurderer fra dag til dag om det er mulig å holde anlegget åpent. Dersom føret tillater det, vil det i første omgang holdes åpent til første nyttårsdag.

