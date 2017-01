Nytt apotek på Orkanger

Apotek 1 har vurdert Orkanger lenge, og mener nå at de har funnet den lokasjonen som skal til for å åpne nytt apotek.

- Det er avgjørende å ligge der kundestrømmen går. Med e-resepter kan kundene hente medisin hvor som helst. Da må det være lett tilgjengelig, grei parkering og enkelt å komme til når man kommer fra lege eller sykehus, sier Jorunn Alstad, regionsjef i Apotek 1.

I løpet av desember startet innredningen, og 1. januar var de første ansatte på plass. I midten av februar åpner apoteket for kundene.

Tre farmasøyter og tre apotekteknikere får sin arbeidsplass på Bårdshaug. Alstad tror på at apoteket skal klare å etablere seg på Orkanger.

- Det har blitt sånn i bransjen, at vi etablerer oss vegg i vegg og tar omsetning fra hverandre. Det er en region i vekst, med et stort omland. Vi håper vi klarer å etablere oss med en så stor omsetning at vi kan skape noe, sier hun.

truls.lereggen@avisa-st.no

454 51 163