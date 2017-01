Sportslig leder i OIF har full forståelse

Orklas juniorlag viste seg å være et par hakk for sterke da de møtte OIF i den avgjørende playoffkampen til 0. divisjon i Abrahallen i desember. Dermed spiller Orkla 0. divisjon for tredje året på rad, mens OIF må nøye seg med 1. divisjon kommende sesong. I ettertid har Orkla sendt brev på tre av juniorspillerne til OIF for å få en samtale. Ikke alle har tatt henvendelsen fra Orkla like bra, men Stig Rune Krokdal mener dette dreier seg om personer som ikke er i klubben.

- Det stemmer at Orkla har sendt brev på tre spillere. Det er noen som har vært kritiske til dette, men de er ikke tilknyttet klubben. Jeg og Erlend Ysland (sportslig leder Orkla) har hatt en veldig avslappet og åpen samtale rundt dette, sier Krokdal.

Har forståelse

Krokdal sier han har full forståelse for at Orkla kontakter klubben for å forhøre seg om spillere og mener det er helt naturlig.

- Akkurat nå har Orkla et bedre tilbud enn det vi har. Vi kommer til å konsentrere oss om å gi våre spillere et bedre tilbud fremover. Vi ser det som uproblematisk, sier Krokdal.

Av de tre spillerne som Orkla har sendt brev på har bare en spiller ønsket å ha et infomøte med Orkla, mens de to andre blir i OIF.

Stein i glasshus

Tidligere i høst sendte OIF brev på ti junior- og damespillere til Orkla etter at det ble klart at OIF skulle spille 2. divisjon kommende sesong. Den gang uttalte sportslig leder i Orkla, Erlend Ysland, at det var naturlig at en klubb på et høyere nivå forhørte seg om deres spillere.

For noen år siden ble det oppvaskmøte da Orkla hentet syv juniorspillere fra OIF. Orkanger IF fryktet at de ikke kunne stille juniorlag og hevdet også at Orkla hadde gått feil frem på en av spillerne som de hadde hentet. Den gang ble klubbene enige om å snakke mer sammen, noe som det kan tyde på at klubbene nå gjør.

- Vi sendte brev på flere Orkla-spillere i høst. Da kan vi ikke sitte å rope ulv, ulv hver gang det kommer noen brev fra Orkla på spillerne våre. Det blir som kaste stein i glasshus, påpeker Krokdal.

Tror på bedre forhold

Krokdal har stor tro på et bedre forhold og samarbeid mellom de to naboklubbene i tiden fremover.

- Det har jeg tro på ja. Jeg har et godt forhold til både Erlend og Arnstein Røen. Jeg og Erlend skal på ledersamling senere i januar og kommer nok til å ha noen samtaler der om hvordan vi kan bedre forholdet og samarbeidet mellom klubbene, sier Krokdal.

Også Ysland i Orkla tror forholdet og samarbeidet skal bli bedre fremover.

- Vi er veldig optimistiske på å få til et bedre forhold. Jeg og Stig Rune har snakket sammen ved flere anledninger og har også planer om å sette oss ned å legge en plan på hvordan vi kan samarbeide fremover, sier Ysland.

ola.rise@avisa-st.no

952 52 255