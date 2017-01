Seks strake tap

Lørdag kveld tok Orkanger imot Bækkelaget til 2. divisjonskamp i Lensvik flerbrukshus. Foran lørdagens kamp var det ikke store forventninger om poeng mot ett at topplagene i divisjonen, men OIF leverte en god kamp, i hvert fall offensivt. Til tross for at laget scoret 27 ganger ble det likevel tap 27-34.

Bækkelaget var i utgangspunktet ikke et lag Orkanger burde ta poeng mot. Levanger 2 tapte eksempelvis 12–40 mot Bækkelaget søndag.

Allerede onsdag venter nok en tøff motstander for Orkanger. Da er det bortekamp mot Charlottenlund som ligger på 3. plass og jager opprykk.

Orkanger er så vidt i gang med en tøff januarmåned hvor de skal spille fire kamper til. Neste helg venter Oppsal 2 som knuste OIF på hjemmebane, men har slitt siden den gang og ligger bare på plassen foran OIF på tabellen. Her kan det være muligheter for poeng i Orklahallen. 22. januar er det bunnkamp mot Ålesund på bortebane som helst bør vinnes for å unngå den ene nedrykksplassen i årets 2. divisjon.

I kampen mot Bækkelaget lørdag spilte følgende spillere: Eva Katrine Hagen, Wenche Leinum Holm (1), Anja Søyseth (4), Marie Gjerstad (1), Kirsti Lund, Kine Landrø (1), Oda Sterten (10), Marthe Togstad, Sigrid Ysland (3), Elisabeth Vollum (7), Marit Jørgensen, Mari Evjen, Rikke Svinsås Buan, Hedda Sofie Sterten, Mina Løseth, Vilde Fagerholt.