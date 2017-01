Forren på vei til Tyskland

Vegard Forren reiser i dag til en klubb i 2. Bundesliga for sluttføre forhandlingene, melder VG.

I følge VG gjenstår det bare småting før hemnværingen kan ta fatt på nok et utenlandseventyr. Forrens kontrakt med Molde gikk ut over nyttår etter at han ikke ble enige om ny kontrakt med romsdalslaget. Forhandlingen pågikk over lang tid.

- Det er første gang på ni år at jeg sitter med gode kort. Klubbene tenker kyniske på sin måte, og slik er denne sporten. For første gang i karrieren er det min tur til å være litt kynisk. Det er akkurat nå jeg befinner meg i denne situasjonen. De må vise mer vilje enn tidligere for å ha meg med videre. Det har jeg sagt flere ganger og det er de klar over. Dette er opp til Molde Fotballklubb, sa Forren den gang.

Nå står altså 28-åringen fritt til å velge ny arbeidsgiver og det ser nå ut til at han kan havne i Tyskland.

Forren har ikke ønsket å gå ut med hvilken klubb han er i ferd med å signere for.