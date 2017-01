Rema etablerer seg på Berkåk

Planen er at Rema 1000 skal ta over lokalene som Spar har hatt. Butikken vil være på 1200 kvadratmeter, hvorav 1000 er salgsareal. Utenfor butikken vil det være 80 parkeringsplasser.

- Vi så det som en god mulighet etter at Spar trakk seg ut. Vår erfaring er at når vi etablerer oss på slike plasser, så øker omsetningen. Nå var det en samlet omsetning på Berkåk på rundt 80 millioner i 2016 og vi har et mål om å øke den omsetningen til 100 millioner i løpet 2018, sier Vidar Andersen som er regiondirektør for Rema 1000 i Midt-Norge.

Jakter kjøpmann

Arbeidet med å få på plass en kjøpmann til butikken er allerede i gang. En eventuell åpning av butikken avhenger av når en kjøpmann er på plass.

- Det er litt vanskelig å si når vi åpner akkurat nå, men jeg tror vi skal være åpningsklare i løpet syv måneder, sier Andersen som understreker at de har hatt en svært tett og positivt samarbeid med Rennebu kommune rundt etableringen.

Fremtidsrettet

Andersen sier at Rema 1000 jobber fremtidsrettet med Berkåk og håper at deres tilstedeværelse vil styrke handelsstedet i og rundt Berkåk.

- Vi håper at også flere aktører melder seg på for å styrke handelsstedet. Vi vet også at det kommer en ny E6-trase forbi Berkåk i løpet av en tiårsperiode og vi har ambisjoner om å styrke oss langs den veien, sier Andersen.