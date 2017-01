- Det er kjekkere å stenge enn å åpne

Tirsdag klokka 12, tirsdag 31. januar 2017, ble bomstasjonene på E39 og fylkesvei 800 (gamle E39) mellom Thamshavn og Øysand skrudd av etter 14 år og fire måneder med innkreving. Bomstasjonene har krevd inn til sammen 1,2 milliarder kroner i løpet av denne perioden og det var en meget fornøyd samferdselsminister som fikk æren av å stenge bomstasjonen.

- Dette føles veldig godt. Som Fremskrittsparti-mann så er det kjekkere å stenge bomstasjonene enn å åpne dem. Så er det en god vei som kommer til å ligge her i lang fremtid som er nyttig for lokalbefolkning og næringsliv, sa Ketil Solvik-Olsen like etter han hadde stengt veien.

