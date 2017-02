Moholdt tok EM-gull

Det har vært et variabelt EM i skiorientering sett med norske øyne. I fjor gjorde Lars Hol Moholdt rent bord og vant alle de individuelle distansene, men i år klaffet det dårlig både på sprinten og langdistansen. Lørdag var det duket for mellomdistanse og da var Moholdt tilbake i godt gammelt slag.

Et kontrollert løp i en krevende løype holdt til slutt til Moholdts fjerde individuelle EM-gull

- Det er vel bare å kalle en spade for en spade og si at EM har vært en fiasko frem til denne mellomdistansen. Det gjorde veldig godt for meg og laget at vi gjorde det så bra på denne distansen foran stafetten i morgen, sier Moholdt til ST.

God form

Moholdt har følt at den fysiske formen har vært god, men han har manglet flyten som er så viktig i skiorientering.

- Jeg hadde på følelsen at jeg kanskje hadde best sjanse på mellomdistansen. Det er i grunnen bare småting jeg gjorde bedre i dag. Jeg hadde gode valg og gikk kontrollert hele veien. Jeg var litt bak i starten, men beholdt roen og tok det inn på slutten, sier rindalingen.

VM er målet

Det er VM i mars som har vært målet til Moholdt hele denne sesongen, men han har ønsket å gjøre det bra i EM også.

- Jeg hadde nok kommet til VM med god selvtillit selv om det ikke hadde blitt gull i dag, men det gjør selvsagt godt å lykkes. Det blir litt andre type løp i VM hvor fysikken blir viktigere og det skal passe meg bra, tror Moholdt.

Rindalingen har nå fire individuelle gull i EM, samt tre stafettgull.

Søndag skal Norge i aksjon på stafetten.

- Vi er vel kanskje outsidere på stafetten, men det var flere som gjorde det bra i dag, så jeg har tro på en god stafett i morgen, sier Moholdt.