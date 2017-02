Beholder snill bom

Politikerne i hovedutvalg teknikk diskuterte i forrige uke hvilken bom som burde brukes ved Gammelosen. Med fire mot to stemmer ble det vedtatt å fortsette med den myke bommen som har blitt kjørt ned mange ganger siden veien ble stengt.

Oddvar Kjøren (Ap) foreslo å investere i senkbar pullert til 200 000 kroner, men fikk bare støtte av Bjørn Johan Vullum (Småbylista) og ble nedstemt med fire mot to stemmer.

Det har blitt satt opp et kameraovervåkning for å identifisere hvem som kjører ned bommen. Det har ført til at to sjåfører har blitt avslørt og Orkdal kommune vil anmelde slike forhold.

Orkdal kommune har allerede brukt over 100 000 kroner på grunn av skadeverk og påkjørsler.