Det kommer mer snø

"To slanger med snøbyger bukter seg i havet. Den sørlige vil gi mye nordavind og snø der den slår til i Møre og Romsdal og Trøndelag torsdag". Slik lyder twitter-meldingen fra meteorologene på yr.no, som melder snøvær jevnt og trutt fra i natt til og med fredag kveld.

"Slangene" meteorologene melder om betegner to sett med tette skylag som nå beveger seg fra havet og inn over land. Vinden torsdag og fredag kommer fra nordvest, noe som betyr bygevær og snø. Det er også godt mulig at man vil kunne høre tordenbyger i kveld og i morgen.