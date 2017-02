Nå slipper du omvei for å sjekke om veien er åpen

De nye variable skiltene på fylkesvei 800 er på plass i Buvika. Det betyr at du slipper å kjøre opp fra "gammelveien" til E39 for å se om tunellene er åpen, eller ikke.

Dette har vært en utfordring, spesielt for transportnæringen. Grunnen til det er at E39 kan være stykkvis stengt. For eksempel kan det være stengt mellom Øysand og Buvika, mens veien er åpen fra Buvika til Orkanger, uten at dette har vært skiltet på fv. 800. Veien stenges som regel for vedlikehold på nattes tid. Roald Tangvik i Tangvik transport fortalte til ST i januar at dette var et problem for hans firma, som hver natt kjører fem-seks lastebiler mellom Orkanger og Trondheim. Dette taper han mye tid på.

Odd Arild Lindseth, prosjektleder i Statens vegvesen, sa i samme intevju at vegvesenet var i gang med å sette opp variable skilt, og at denne jobben skulle være ferdig til 1. mars. Dette var planlagt i forbindelse med at E39 skal nattestenges i to år fremover. Nå er skiltene i funksjon, i god tid før 1. mars.

Variable skilt er lysskilt, som styres fra Vegtrafikksentralen i Trondheim. Disse skiltene kan endres av trafikkoperatøren, slik at de får styrt trafikken dit de vil.