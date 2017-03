Politiet gjennomførte onsdag kontroll på E39 i Børsa og Buvika. Laseren var satt opp i Børsa, mens politiet vinket inn bilistene i Buvika.

Seks forelegg ble skrevet ut for høy hastighet. Høyeste fart ble målt til 99 km/t i 80-sonen. I tillegg ble det gitt to forelegg for telefonbruk.