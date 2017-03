Buviks 14-årslag imponerte stort på Vannvikan Indoor. Det var 16 lag i 14-årsklassen og Buvik stilte med to lag. Det endte med at lagene møttes i finalen og stakk av med 1. og 2. plass. De to lagene vant alle klassene i sine puljer før de møttes i finalen. Også 16-årslaget til Buvik gjorde det godt i samme turneringen og gikk helt til finalen, hvor det ble tap.