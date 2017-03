Orkanger IF arrangerer tirsdag 7. mars ST-karusell i Ulvåsen. Dette er den tredje ST-karusellen dette året. Tidligere har Svorkmo NOI arrangert på Asbøllsaga, mens Fjellmann IL har arrangert i Hoston med nær 100 barn på startstreken.

ST-karusellen er et samarbeidsprosjekt mellom Avisa Sør-Trøndelag, Svorkmo/NOI, Orkanger IF, Fjellmann og Orkdal IL. De fire idrettslagene inviterer til karusellrenn for barn og unge.

Rennet er et tilbud til alle som ønsker å gå på ski i alle aldre. Løpene arrangeres uten tidtaking og er gratis. Formålet er å fremme skiglede blant barn og unge.

ST-karusellen har blitt arrangert siden 2000 og har hele tiden vært et meget populært tilbud for barn og unge. I fjor sto til sammen 205 barn på startstreken i løpet av arrangementene i fjorårets karusell.