Dette mener Eggen om sjokkovergangen

I går kveld kunne Rosenborg slippe nyheten om at klubbens nye spiss var signert. Det var ingen ringere enn danske Nicklas Bendtner og kom som et sjokk både i Norge og Danmark. 29-åringen har tidligere vært innom kjente klubber som Arsenal, Juventus og Wolfsburg, men har de siste årene vært mest kjent for sine utenomsportslige opptredener. Det har også trenerlegenden Nils Arne Eggen fått med seg, men til Adresseavisen sier ringreven at han tror Rosenborg kan få skikk på dansken.

– Han var jo stjerne på Arsenal en periode. Men «det var før, og itte nå», som en kjent dikter har sagt. Det er selvsagt et arbeid å gjøre her, men i mine øyne er det en veldig klok investering, sier Nils Arne Eggen til adressa.no.

Ikke bekymret

Han er ikke bekymret for at det kommer til å skli ut i Trondheim som det har gjort i flere av de siste klubbene han har spilt for.

– Jeg stoler på at «guttene mine», altså Kåre, Erik og Stig Inge, har gjort et grundig forarbeid her. På Lerkendal er det en veldig liten risiko for at det skal skli ut. Akkurat der er RBK flinke til å gjøre hverandre gode. Nicklas møter et miljø som vil hjelpe ham så godt det lar seg gjøre for at han skal komme tilbake til det gode nivået han var på tidligere, sier Eggen

Øker muligheten for Champions League

Eggen mener Rosenborg har vært flinke til å få slike spillere på føttene igjen tidligere.

- Det var litt sånn med Steffen også. Får vi Bendtner skikkelig på beina igjen, er han en toppspiss. En spisstype vi har lett etter, sier han – og sammenligner dansken med flere av de største spissprofilene i klubbens historie, som John Carew, Steffen Iversen og Gøran Sørloth.

– Jeg er glad for at man satser. Det gjelder å heve å heve nivået i eliteserien. Det igjen øker muligheten for RBK å kvalifisere seg til Mesterligaen, sier han til adressa.no