Sjekk oddsen på ditt lag

Spilleselskapet NordicBet.com har satt odds på alle fotballserier. Under ser du alle opprykksfavoritter i Trøndelag.

- Det er en krevende jobb å sette odds på alle landets divisjoner og vi har gjort masse research i mange lokale miljøer, men kommer sikkert bomme på et tips eller to, sier PR-manager Mikael Mellqvist i NordicBet.com og legger til:

- Jeg har selv spilt i landets alle divisjoner fra 3. divisjon og nedover, så jeg vet hvor gøy det er når lavere divisjoner får litt fortjent fokus.

På vinneroddsen under kan du se at NordicBet har stor tro på at blant andre KIL/Hemne, Grønningen og Rennebu kommer til å toppe sin avdeling for herrer ved sesongslutt. Mens NordicBet har liten tro på at sensasjonsdamene til KIL/Hemne skal klare seg i 1. divisjon kommende sesong.

Her får du alle divisjonene med lokale lag:

1. divisjon kvinner

Fart 4.00

Lyn 4.00

Urædd 5.50

Byåsen KF 7.00

Øvrevoll Hosle 8.00

Amazon Grimstad 8.00

Fløya 12.00

Grei Kvinner Elite 14.50

Kongsvinger 14.50

Åsane 17.50

Bossekop 17.50

KIL/Hemne 25.00

Regionligaen avdeling 5

Stjørdals-Blink 2.00

Kolstad 4.00

Rosenborg 2 7.00

Strindheim 10.00

Molde 2 12.00

Orkla 14.50

Steinkjer 17.00

Verdal 20.00

Junkeren 24.00

Mosjøen 28.00

Træff 30.00

Mo 35.00

Tillerbyen 40.00

Sverresborg 50.00

2. divisjon damer avdeling 6

Fortuna 1.90

Molde 4.50

Herd 7.00

Byåsen KF 2 9.00

Tynset 10.00

Trondheims Ørn 2 10.00

Sunndal 12.00

Nidelv 25.00

Orkanger 25.00

Volda 25.00

4. divisjon Trøndelag avdeling 2

KIL/Hemne 2.50

Ranheim 2 3.00

Melhus 5.50

Heimdal 8.00

Kattem 12.00

Byåsen 2 14.50

Buvik 14.50

Orkla 2 17.00

Alvdal 19.50

Meldal 30.00

Tydal 50.00

Røros 50.00

5. divisjon Trøndelag avdeling 2

Hitra 2.50

Frøya 2.75

Orkanger 5.00

Lånke 6.00

Malvik 12.00

IL Tempo 14.50

Svorkmo 14.50

Rindal 25.00

Hommelvik 35.00

KIL Hemne 2 75.00

6. divisjon Trøndelag avdeling 6

Grønningen 2.50

Frøya 2 3.50

Orkanger 2 4.40

Freidig 5.00

Nidaros 9.50

Klæbu 14.50

Glimt Svorkmo 2 17.00

KIL Hemne 3 25.00

Sandstad Hitra 2 25.00

Orkla 3 100.00

6. divisjon Trøndelag avdeling 7

Astor 3.00

Melhus 2 3.50

Leik 4.40

Kolstad 3 7.50

Gauldal 8.00

Nationalkameratene 9.00

Heimdal 2 10.00

Buvik 2 14.50

Leinstrand 35.00

Tyholttoppen 50.00

6. divisjon Trøndelag avdeling 8

Rennebu 1.20

Alvdal 2 6.00

Brekken 2 7.00

Ålen 8.00

Røros 2 25.00

Støren 2 30.00

Tolga-Vingelen 2 30.00

Singsås 35.00

Tylldal 75.00

Os Nansen 100.00