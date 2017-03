Trosset minusgradene

Tirsdag kveld gikk den tredje av totalt fire ST-karuseller av stabelen i Ulvåsen. Det var ingenting å si på forholdene for de totalt 66 barna i alderen 2 til 12 år som tok turen. Flott preparerte løyper og faste forhold gjorde at det ble en veldig fin karusell. Tidligere på dagen steikte solen, men utover kvelden hadde grademåler kommet ned på nesten ti minusgrader, men det stoppet ikke skigleden for de fremmøtte som ga på rundt løypene som var kjørt opp for anledningen.

Rennleder Arnt Otto Lie fra arrangørklubben Orkanger IF var meget godt fornøyd med forholdene og mener at ST-karusellen er ekstremt viktig for å skape skiglede blant barn.

- Det er viktig å skape skiglede tidlig hos barna. ST-karusellen er med på å ufarliggjøre det å ha på seg et startnummer, men heller gjør det til noe positivt. Jeg tror ST-karusellen har vært med på å skape mange gode minner til veldig mange barn gjennom årene den har blitt arrangert, sier Lie.

ST-karusellen er et samarbeidsprosjekt mellom Avisa Sør-Trøndelag, Svorkmo/NOI, Orkanger IF, Fjellmann og Orkdal IL. De fire idrettslagene inviterer til karusellrenn for barn og unge.

Rennet er et tilbud til alle som ønsker å gå på ski i alle aldre. Løpene arrangeres uten tidtaking og er gratis. Formålet er å fremme skiglede blant barn og unge.

ST-karusellen har blitt arrangert siden 2000 og har hele tiden vært et meget populært tilbud.

Dette var den tredje av totalt fire karuseller. Den siste karusellen går av stabelen i onsdag 15. mars i Knyken skisenter. Der blir det premiering for alle som har deltatt på årets karusell. Det siste arrangementet med påfølgende premiering pleier vanligvis å trekke langt over 100 barn til skisenteret.