Går av som styreleder

Orkdal

Neste torsdag er siste dag som styreleder i Orkladal næringsforening for Morten Brataas. Han sier litt humoristisk at russerne har hacket valgkampen, slik at han nå må overlate styringen til andre.

- Neida, det er en tid for alt. Nå har jeg hatt dette vervet i så mange år, at tiden nå er moden for å gi stafettpinnen videre.

Han tok over etter Odd Petter Thoresen i 2010. Han var også leder i noen år på 90-tallet.

Brataas sier at styret har kommet veldig langt med ambisjonene de hadde, og spesielt trekker han frem beslutningen om ansettelsen av Ove Snuruås som daglig leder.

- Jobben er kommet langt, og det er jeg og styret veldig fornøyd med. Men nå er det veldig greit med en ny leder, til å ta fatt på arbeidet med nye utfordringer, sier han.

Brataas sier at det er litt vemodig å slutte som styreleder.

- Det er med vemod jeg innrømmer at beslutningen er tatt. Men det er viktig å ha rullering også på styreledervervet. Det har vært særdeles spennende, og veldig givende, å ta del i det arbeidet Ove Snuruås og Torill Kyllo legger for dagen.

Det er Aasmund Lie, banksjef i Sparebank 1, som er innstilt av valgkomiteen til ny leder.

- Det er en meget kompetent og egnet etterfølger, i mine øyne. Det synes jeg er et godt forslag, sier Brataas.

truls.lereggen@avisa-st.no

45451163