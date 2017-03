Her er det aktuelt med nytt polutsalg

Ola Øie, ordfører i Rennebu, sier at Vinmonopolet har lovt å komme på befaring på Berkåk i løpet av våren. Nå har han sendt en henvendelse for å få bekreftet dato.

- De sa de skulle komme på befaring på vårparten. Jeg venter på konkret tidspunkt, sier han.

Rennebu kommune var i møte med Vinmonopolet i fjor høst, der de presenterte Rennebu og fremtidige planer på Berkåk.

- De syntes det var veldig interessant og spennende, spesielt i forhold til fritidsbeboere og den trafikken som kommer gjennom Østerdalen.

Allerede i valgkampen i 2011 sa Øie at han skulle jobbe for et polutsalg på Berkåk.

- Jeg mener det har en stoppeffekt i forbindelse med handelen. Nå får vi ny Rema-butikk, og de er tydelig på at de forventer en omsetningsøkning. Sånne ting ser Vinmonopolet på, sier ordføreren.