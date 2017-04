Men så kunne OIF slippe jubelen løs

Orkangers damelag måtte vinne den siste og avgjørende kampen mot Levanger 2 i den siste kampen i 2. divisjon, mens Ålesund måtte tape sin siste kamp borte mot topplaget Volda. Bare en av tingene kunne Orkanger gjøre noe med, og det var å slå Levanger og håpe på det beste.

To busslass med til sammen 50-60 OIF-supportere skapte en enorm stemning i Skognhallen.

Orkanger fikk en verst tenkelig start på kampen for etter syv minutter lå de under 4-1. Første omgangen ble preget av en rekke forspilte muligheter, men et solid forsvar sørget likevel for at Orkanger kunne gå til pause med 8-7-ledelse.

I andre omgang viste Orkanger at det var klasseforskjell på lagene. Allerede tidlig i omgangen kunne spillerne begynne å slippe ned skuldrene. Forsvaret satt som et skudd og Beate Skjenald Wuttudal stengte buret, mens Orkanger begynte å sette sjansene sine fremover. Halvveis i omgangen ledet Orkanger med 16-11 og det forspranget klarte laget å holde helt ut. Da sluttsignalet lød sto det 21-16 på tavlen og OIF hadde gjort jobben.

Da gjensto det bare å vente på resultatet fra Volda-Ålesund. Den kampen ble langt mer spennende enn ventet. Ålesund lå under med fem mål da det gjensto åtte minutter, men det ble utrolig spennende i sluttminuttene. Likevel stakk Volda av med seieren med ett mål og hjalp dermed OIF til å berge plassen.