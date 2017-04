Rotet bort seieren etter å ha ledet 5-1

Orkanger så ut til å åpne sesongen i 5. divisjon på en forrykende måte borte mot Tempo. Det tok to minutter før Hassan Ali sendte OIF i føringen. Tempo utliknet like etterpå, men mot slutten av første omgang sørget Ali og Mats Berg Pedersen for at Orkanger kunne gå til pause med 3-1.

Ti minutter ut i andre omgang sørget Per Olav Jensen for 4-1 før Ali scoret sitt tredje for kvelden og økte til 5-1 bare minutter senere.

Orkanger så ut til å ro i land en solid seier, men de siste ti minuttene ble et mareritt. I det 80. minuttet reduserte Tempo og bare to minutter senere sto det 3-5. Fire minutter før slutt kom enda en redusering og ett minutt før slutt berget Tempo mirakuløst poeng ved å utlikne til 5-5.