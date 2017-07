Dette kan du ikke lenger gjøre hvor som helst

Lørdag 1. juli ble det forbudt å røyke elektroniske sigaretter på alle steder der det er forbudt å røyke «vanlige» sigaretter. E-sigarettene omfattes nå av røykeloven, uavhengig av om de er med nikotin eller ikke.

Dermed kan man ikke ta seg en e-sigarett etter måltidet ute på en god restaurant.

- Det blir forbudt å dampe alle steder hvor det er forbudt å røyke. Hovedgrunnen til at e-sigaretter kommer inn under røykeloven, er at eksponering for damp fra e-sigaretter kan innebære helserisiko for enkelte sårbare grupper. Det finnes også stoffer i e-sigarettene som kan medføre helseskader og plager, skriver Helsedirektoratet på sin hjemmeside.

De elektroniske sigarettene kan også avgi lukt som kan oppfattes som ubehagelig for den som befinner seg i nærheten.