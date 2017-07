Strålende prestasjon i Sverige

Med tiden 1.58,86 ble Kjetil Brenno Gagnås (17) nummer to på 800 meter under årets utgave av Världsungdomsspelen på Nya Ullevi i Gøteborg. Gagnås, som representerer Børsa IL, deltok på stevnet for første gang i år, og med hele 48 deltakere på startlista, dokumenterer dermed den unge skauningen nok en gang sitt åpenbare talent.

Världsungdomsspelen er et av de største stevnene som arrangeres i Norden, og samler deltakere fra mange europeiske land.

Tiden var bare 41 hundredeler bak hans egen personlige rekord.

- Litt plagsom vind og et felt som holdt for lav fart på førsterunden er årsaken til at tiden ikke ble bedre, opplyser Gagnås, som onsdag reiste på 10 dagers treningsleir til Polen.