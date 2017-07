Mistet førerkortet etter 100 km/t i 60-sone

Det var like over klokken 0500 at en latvisk sjåfør ble tatt i stor fart på Leinstrandvegen, ikke langt unna Klett, like sør for Trondheim.

- Han ble mål til 100 km/t i 60-sonen, og det endte da med et førerkortbeslag. Forholdet vil også bli anmeldt, forteller operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Stig-Roger Olsen.