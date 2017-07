Sørtrøndere midt i jordskjelvområdet

Har du tips/bilder om jordskjelvet i Hellas og Tyrkia? Ta kontakt med ST på 48146109, eller email nyhetsredaksjonen@avisa-st.no.

En svensk og en tyrkisk turist er døde og over 100 er skadd på den greske øya Kos, etter et skjelv med styrke 6,7 rammet området mellom Kos og den sørvestlige kysten av Tyrkia. En norsk mann ble alvorlig skadd i jordskjelvet på øya Kos og blir nå fløyet til sykehus for behandling, melder UD.

Det skal være turister fra Skaun og Orkdal som akkurat nå befinner seg i det jordskjelvrammede området.

Ifølge tyrkiske myndigheter er det registrert mer enn 20 etterskjelv. Nordmenn i området forteller om store ødeleggelser og at hoteller ristet. En halv meter høy tsunamibølge skylte innover land både i Bodrum og på Kos. Bilder viser oversvømte veier og restauranter som ligger i strandlinjene.

Episenteret ligger rundt 10,3 kilometer sør for den tyrkiske byen Bodrum og 16 kilometer fra den greske øya Kos. Skjelvet hadde en dybde på 10 kilometer.

Skjelvet kunne merkes både i Tyrkia og på flere greske ferieøyer.

I tillegg ble to andre skjelv med styrke på 4,4 og 4,7 ble registrert utenfor Kos klokken 22.52 og 23.23. Så langt er det denne øya som bekrefter mest ødeleggelse, melder NRK.

UD råder nordmenn i området til å kontakte pårørende hjemme og følge med på råd fra lokale myndigheter. UD oppfordrer også nordmenn i området til å registrere seg på www.reiseregistrering.no, slik at norske myndigheter kan formidle eventuell informasjon.