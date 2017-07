Dette er det ingen i verden som klarer bedre

Erlend og Brynjar Fagerli er rangert som nummer 1 og 3 i verden innen fotballtriksing. I videoen over kan du se duoen gjøre en parøvelse.

Brødrene trener såpass mye i lag at det er vanskelig å skjule triks fra hverandre, derfor har de kommet opp med regler.

- I fjor bodde vi ikke sammen og så da gikk det bra, men nå har vi kommet opp med noen regler. Det er at hvis en av oss kommer opp med et nytt triks eller en ny kombinasjon, så får ikke den andre lov til å bruke den i konkurransen før oppfinneren har brukt det først. For det handler ikke alltid om at trikset er vanskelig å gjennomføre, men det handler om å komme på det, forteller de.

Les også: - Du kjeder deg ikke på en flyplass om du har en ball

Brødrerivaliseringen er heller ikke så stor som en kanskje skulle tro.

- Jeg vil heller at han skal være foran meg enn noen andre og jeg blir glad på hans vegne når han vinner, men selvfølgelig ønsker jeg å slå ham, sier Brynjar som er litt bak Erlend på verdensrankingen.

Duoen tror det er en fordel at de er brødre når de skal samarbeide i parkonkurranser.

- Det er en stor fordel. Stort sett er det kompiser som går sammen i slike parkonkurranser. Jeg tror vi trener mer sammen, siden vi bor sammen og i tillegg kan vi være helt ærlig med hverandre om hva som fungerer og hva som ikke fungerer så bra, sier de.