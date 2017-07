Et kraftig regnvær skylte over Orkdal i 13-tiden etter at mandagen hadde startet med strålende sol og 20 grader. I løpet av bare få minutter ble Orkdalsveien omgjort til en elv av den kraftige nedbøren som også kom i form av hagl.

Se vidoen øverst i saken for å se ekstremnedbøren.