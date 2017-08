Her i P-huset brøt tyvene opp ei bildør

Natt til tirsdag ble det gjort et innbrudd i en bil som sto parkert i parkeringshuset i Børsa sentrum. Dette er bare et steinkast unna stedet der de to andre innbruddene skjedde samme natt, henholdsvis hos Børsa Blomster og Hud & Velværeklinikken.

- Vi ser bilinnbruddet i sammenheng med de to andre innbruddene. Det ble brutt opp ei dør på bilen og stjålet noen cd-plater, forteller Randi Fagerholt ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor.