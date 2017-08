Politiet stoppet bil med to menn. Begge var passasjer

Politiet mottok like før midnatt natt til onsdag melding om vinglete og ujevn kjøring på E39 ved Mannsfjellet i Buvika. Ferden fortsatte etter hvert på fylkesvei 800 (gamle E39) før bilen ble stoppet på Viggja.

De to mennene i 40-årsalderen rakk imidlertid å hoppe ut av kjøretøyet før patruljen kom nær nok til å se hvem som kjørte.

- Begge nektet for at de hadde kjørt. De er begge mistenkt for promillekjøring, og de ble tatt med for en blodprøve, forteller Randi Fagerholt ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor.