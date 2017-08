Denne grønne boksen står mellom to hus i Øyakroken i boligfeltet et par steinkast unna Orkdal vidaregåande skole (Follo).

- Den har stått uten lokk i mange dager. Det virker ikke som om de ansvarlige bryr seg, sier en person som bor i området.

Flere tynne ledninger henger i løse lufta ut fra boksen. Det vites ikke om ledningene tar skade av å henge slik. Uansett er de utsatt for ramponering.

Frykten for at noen skal skade seg på ledningene er ifølge en ST-leser ikke reell.

- Dette er over hodet ikke farlig. Det er et kabel-TV-skap og et gammelt telefonskap. Det er ikke et strømskap som det sies i reportasjen. Det vil si at det er ingen fare i dette skapet. Men når det er sagt bør dette ikke stå åpent.

Fredag formiddag kom denne meldinga inn til ST: Det grønne skapet er et Kabel-TV-skap som eies av Canal Digital kabel TV. Den grå fordeleren som står åpen, er et mindre telefonskap som eies av Telenor. Skapet blir låst fredag morgen.