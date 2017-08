Vant Treårsstjernen

Svein Skjølberg og Svein Arne Stormyr fra Orkdal har en meget talentfull treåring i Amazing Dream. Onsdag vant hesten det prestisjetunge løpet, Treårsstjernen, på Bjerke på kilometertida 1.16,0. Dermed kunne hesten innkassere nye 60 000 kriner.

Dette var hestens fjerde seier på sju starter i karrieren.

Hesten trenes av bjerketrener Anders L. Wolden fra Orkdal. Neste oppgave for stortalentet blir kvalifisering til Norsk trav kriterium.

Også en annen orkdaling kunne juble for en meget bra treåring på Bjerke onsdag. I et DNT-løp for treårige varmblodshopper klinket LH Starline til med en solid seier for orkdalingen Hans Wilhelm Storås, som trener hesten. LH Starline eies av Hans Wilhelms far, Lars Storås.

Kilometertida ble 1.17,9 og seieren ble belønnet med 40 000 kroner.