Dette mener ST-leserne storkommunen bør hete

Torsdag starter arbeidet for navnekomiteen for den nye storkommunen som skal samle innbyggerne i Hemne, Halsa og deler av dagens Snillfjord.

Hva bør storkommunen hete? Halsafjord Skålvikfjord Vinjefjord Hemnefjord Hamnefjord Vinjan Fjordland Hemnfjord Vikingfjord Fjord kommune Fjordstrand Samfjord Noe annet... Du må velge et alternativ

Din stemme blir nå behandlet... Hva bør storkommunen hete? Halsafjord 0%

Skålvikfjord 0%

Vinjefjord 0%

Hemnefjord 17%

Hamnefjord 0%

Vinjan 28%

Fjordland 14%

Hemnfjord 7%

Vikingfjord 14%

Fjord kommune 10%

Fjordstrand 3%

Samfjord 0%

Noe annet... 7% Du har allerede stemt 29 stemmer

Så langt er det ikke mange navn som har vært luftet offentlig. Fra Halsa har kommunepolitiker Einar Vaagland høstet velvilje for navnet Vinjan som navn på den nye kommunen, mens andre har på fleip foreslått Fjordland som nytt kommunenavn.

ST la mandag denne uka ut en nettsak der vi ba leserne komme med sine forslag på avisas facebook-side. Store deler av forslagene ser du i oversikten til venstre i saken her.

- Hvorfor skifte navn bare for å skifte? Navneendring og profilering er jo dyrt, sikkert andre ting å bruke pengene til. Fjellovergangen mellom Orkdal og Hemne kan f.eks. bli Hemnefjordkjølen, Vinjefjordkjølen eller Snillfjordkjølen. Synes Hemnekjølen fortsatt høres greit ut jeg, skriver Geir-Ove Sumstad på STs favebook-side.

Unni Strnad Blakstad skriver følgende: - Min begrunnelse ang. forslaget - Hamnefjord, er at jeg ønsket å bruke bokstaver fra alle de innvolverte kommunenavn, samt at her er fjorder og hamner. Har et nytt forslag også: Havnefjord. Tenker da på tidligere Hevne.

Uansett: Gå inn og trykk på din favoritt. Du kan selvsagt også komme med et eget forslag på vår facebook-sida.